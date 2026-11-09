{"_id":"6af1970434aa0760510be9da","slug":"priyanka-gandhi-likely-to-visit-punjab-in-december-congress-plans-rally-in-doaba-or-malwa-region-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राहुल के बाद अब प्रियंका के दौरे की तैयारी: दिसंबर में आ सकती हैं सांसद, दोआबा या मालवा में रैली कराने पर मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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इस दौरान दोआबा या मालवा क्षेत्र में बड़ी रैली आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, दौरे की तारीख और रैली स्थल अभी तय नहीं हुए हैं। प्रियंका के दौरे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और पंजाब के नेताओं के बीच चर्चा हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। विज्ञापन पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। 4 नवंबर को संगरूर के फग्गूवाला में राहुल गांधी की इंसाफ रैली के बाद अब पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पंजाब लाने की तैयारी में जुट गई है। दिसंबर में उनके दौरे की संभावना है।

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बैठक में राहुल और प्रियंका के साथ पंजाब की चुनावी रणनीति, संगठन की सक्रियता और राष्ट्रीय नेताओं के दौरों पर विचार-विमर्श किया गया। पार्टी की कोशिश है कि राहुल की रैली के बाद बने राजनीतिक माहौल को बरकरार रखा जाए और राज्य में राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता लगातार दिखाई दे।





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कांग्रेस का अभियान केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी जनता के बीच पहुंचने और स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान भी शुरू करने की तैयारी में है।

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इसके तहत साइकिल यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों के जरिये मालवा, माझा और दोआबा के लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। पार्टी पहले भी तीनों क्षेत्रों में अलग-अलग साइकिल यात्राएं निकालने की रणनीति पर काम कर चुकी है।

दिवाली के बाद जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे परगट और पायलट

प्रदेश कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और प्रभारी सचिन पायलट दिवाली के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसमें संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। जिला अध्यक्षों से संभावित उम्मीदवारों के संबंध में लिखित राय भी मांगी जाएगी।



