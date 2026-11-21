जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ से आईजीआई एयरपोर्ट लाया गया है। पंजाब पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में असम से लेकर दिल्ली पहुंची है। दिल्ली से अब सांसद पंजाब जाएंगे और अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

#WATCH | Delhi: Jailed Khadoor Sahib MP Amritpal Singh brought to IGI Airport from Dibrugarh. https://t.co/7yB6l7tk86 — ANI (@ANI) November 21, 2026

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अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने बताया कि अमृतपाल सिंह की दादी का 8 नवंबर को निधन हो गया था। अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को दोपहर 12 से तीन बजे के बीच का समय दिया गया है। हम सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें प्रेस से बात करने की भी अनुमति दी जाए।सांसद अमृतपाल सिंह की दादी के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार किया है। इस दौरान उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में करीब 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।पुलिस अमृतपाल सिंह के गांव पहुंचने के मद्देनजर विशेष सुरक्षा इंतजाम कर चुकी है। डिब्रूगढ़ जेल से अमृतपाल को अंतिम संस्कार में शामिल करवाने के लिए असम से पंजाब लाया जा रहा है। उन्हें लाने और वापस ले जाने पर करीब 10 लाख रुपये खर्च होंगे, यह राशि परिवार ने पंजाब सरकार के पास जमा करवाई है।