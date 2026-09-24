अमरजीत चावला पर दुष्कर्म केस: अकाली दल पुनर सुरजीत ने सीएम से की मुलाकात, एसआईटी से जांच कराने की मांग

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प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपा और एसआईटी से 15 दिन में जांच पूरी कराने को कहा। यह मामला श्री आनंदपुर साहिब में चावला के खिलाफ दर्ज है। पुलिस ने 21 अगस्त को महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। कथित घटनाओं की अवधि 27 फरवरी से 19 अगस्त 2026 बताई गई है। चावला ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस जांच जारी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने बहरीन से महिला को भारत लाने, उसकी गिरफ्तारी, जेल में रहने और चावला को विदेश जाने में मदद करने वालों की भूमिका की भी जांच की मांग की।