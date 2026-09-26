एशियन गेम्स में जीता स्वर्ण: नंदिनी शर्मा का चंडीगढ़ में सम्मान, परिवार-कोच और टीम को दिया सफलता का श्रेय
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 26 Sep 2026 03:25 PM IST
सार
नंदिनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, कोच और टीम के सहयोग को दिया। उन्होंने भविष्य में भी देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संकल्प व्यक्त किया। नंदिनी ने कहा कि भविष्य में भी मैं देश के लिए इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी।
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विस्तार
एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली चंडीगढ़ की खिलाड़ी नंदिनी शर्मा का शहर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) ने सेक्टर सोलह क्रिकेट स्टेडियम में उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खेल विभाग के निदेशक भी मौजूद रहे। वहीं नंदिनी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जमकर डांस किया और अपनी सफलता का जश्न मनाया।
नंदिनी को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खेल विभाग के निदेशक ने नंदिनी की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नंदिनी की इस जीत ने न केवल चंडीगढ़ बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। नंदिनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, कोच और टीम के सहयोग को दिया। उन्होंने भविष्य में भी देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संकल्प व्यक्त किया। नंदिनी ने कहा कि भविष्य में भी मैं देश के लिए इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी।
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सम्मान समारोह का विवरण
यूटी क्रिकेट एसोसिएशन ने सेक्टर सोलह क्रिकेट स्टेडियम में यह समारोह आयोजित किया। एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और खेल विभाग के निदेशक इसमें शामिल हुए। उन्होंने नंदिनी की उपलब्धि को सराहा। यह समारोह उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए था। नंदिनी को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।
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यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) ने सेक्टर सोलह क्रिकेट स्टेडियम में उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खेल विभाग के निदेशक भी मौजूद रहे। वहीं नंदिनी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ जमकर डांस किया और अपनी सफलता का जश्न मनाया।
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नंदिनी को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खेल विभाग के निदेशक ने नंदिनी की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नंदिनी की इस जीत ने न केवल चंडीगढ़ बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। नंदिनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, कोच और टीम के सहयोग को दिया। उन्होंने भविष्य में भी देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संकल्प व्यक्त किया। नंदिनी ने कहा कि भविष्य में भी मैं देश के लिए इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगी।
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सम्मान समारोह का विवरण
यूटी क्रिकेट एसोसिएशन ने सेक्टर सोलह क्रिकेट स्टेडियम में यह समारोह आयोजित किया। एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और खेल विभाग के निदेशक इसमें शामिल हुए। उन्होंने नंदिनी की उपलब्धि को सराहा। यह समारोह उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए था। नंदिनी को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।