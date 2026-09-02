सीट का समीकरण: फिरोजपुर शहरी में चार दलों में मुकाबला, सीवरेज और टूटी सड़कों पर बिछेगी चुनावी बिसात

आम आदमी पार्टी (आप) की टिकट के लिए मौजूदा विधायक रणबीर सिंह भुल्लर के साथ सुखराज सिंह गोरा भी दावेदारी जता रहे हैं। गोरा शहर और गांवों में लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। वह लोगों के काम करवाने में भी सक्रिय दिख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने सीमावर्ती गांवों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं।उन्होंने हाल ही में सतलुज दरिया के किनारे चल रहे सुरक्षा कार्य में एक लाख रुपये का योगदान दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमिंदर सिंह पिंकी शहर के विकास कार्यों पर सरकार और प्रशासन से सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सड़क निर्माण में कथित घटिया सामग्री के उपयोग पर ठेकेदार से जवाब मांगा। शिरोमणि अकाली दल की ओर से पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नु को प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की सक्रियता और बढ़ने के आसार हैं।

चुनावी समीकरण और पिछले नतीजे

2022 के विधानसभा चुनाव में फिरोजपुर शहरी हलके में आप और कांग्रेस के बीच 19,569 वोट का अंतर था। कुल 1,73,362 मतदाताओं में से 1,24,499 ने मतदान किया था, जो 71.8 फीसदी था। आप के उम्मीदवार रणबीर सिंह भुल्लर को 48,443 वोट मिले थे। कांग्रेस के परमिंदर सिंह पिंकी को 28,874 वोट प्राप्त हुए। भाजपा के उम्मीदवार को 24,635 वोट और शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी को 17,757 वोट मिले थे। भुल्लर ने पिंकी को 19,569 वोटों के अंतर से हराया था। 2012 में पिंकी ने भाजपा के नन्नु को 21,356 वोटों से हराया था, जबकि 2017 में यह अंतर 29,587 वोटों का था।



स्थानीय मुद्दे और जनता की परेशानियां

हलके में सीवरेज की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। लोगों के घरों के बाहर गंदा पानी जमा रहता है जिससे वे परेशान हैं। पीने के पानी की समस्या भी बनी हुई है, जिसके लिए विकास विहार और गांधी नगर में प्रदर्शन हुए हैं। पुरानी मोटरें नहीं बदली गई हैं। गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली कटौती से भी लोग परेशान रहे हैं। पिछले साल आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई भी अभी तक नहीं हो पाई है। हुसैनीवाला बॉर्डर की तरफ गांवों में सड़कें टूटी हुई हैं, और 17 गांवों को जोड़ने वाले पुल के पास की सड़क की मरम्मत भी नहीं हुई है।