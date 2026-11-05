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जीरा में ईडी की रेड: निलंबित पटवारी के घर दबिश, धोखाधड़ी के आरोप में जा चुका है जेल; सीआरपीएफ जवान भी मौजूद

Thu, 05 Nov 2026 12:39 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जीरा
संवाद न्यूज एजेंसी, जीरा Published by: Nivedita Updated Thu, 05 Nov 2026 12:39 PM IST
सार

नवदीप सिंह मोगा जिले के धर्मकोट में पटवारी के पद पर तैनात रह चुका है। उस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। इस मामले में वर्ष 2024 में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर फरीदकोट जेल भेज दिया गया था।

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ED raid in Jeera Search conducted at residence of suspended patwari CRPF personnel
जीरा में ईडी की रेड - फोटो : संवाद

विस्तार
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विधानसभा हलका जीरा में वीरवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने निलंबित पटवारी नवदीप सिंह के घर पर दबिश दी। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवान भी ईडी की टीम के साथ मौजूद रहे।
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जानकारी के अनुसार, नवदीप सिंह मोगा जिले के धर्मकोट में पटवारी के पद पर तैनात रह चुका है। उस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। इस मामले में वर्ष 2024 में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर फरीदकोट जेल भेज दिया गया था। वह जुलाई 2026 में जमानत पर जेल से बाहर आया था। वीरवार सुबह ईडी की टीम ने उसके जीरा स्थित आवास पर दबिश दी। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई से जुड़े अन्य विवरण सामने नहीं आए हैं।
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