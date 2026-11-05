जीरा में ईडी की रेड: निलंबित पटवारी के घर दबिश, धोखाधड़ी के आरोप में जा चुका है जेल; सीआरपीएफ जवान भी मौजूद

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जानकारी के अनुसार, नवदीप सिंह मोगा जिले के धर्मकोट में पटवारी के पद पर तैनात रह चुका है। उस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। इस मामले में वर्ष 2024 में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर फरीदकोट जेल भेज दिया गया था। वह जुलाई 2026 में जमानत पर जेल से बाहर आया था। वीरवार सुबह ईडी की टीम ने उसके जीरा स्थित आवास पर दबिश दी। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई से जुड़े अन्य विवरण सामने नहीं आए हैं।