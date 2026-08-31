पठानकोट के ग्रीफ जवान की माैत: लेह से श्रीनगर आते समय खाई में गिरा ट्रक, नौ माह की गर्भवती है पत्नी

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मृतक की पहचान विशाल सिंह पठानिया पुत्र महिंदर सिंह पठानिया निवासी गांव फंगतौली के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार विशाल परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी पत्नी नौ माह की गर्भवती है। बच्चे के जन्म से पहले ही परिवार ने अपना सहारा खो दिया।ग्रामीणों ने बताया कि विशाल करीब तीन वर्ष पहले जीआरईएफ (जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स) में भर्ती हुआ था और चालक के रूप में सेवाएं दे रहा था। उसके पिता महिंदर सिंह पठानिया भी ग्रीफ में तैनात रह चुके हैं। विशाल परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए पूरी मेहनत से नौकरी कर रहा था।जानकारी के अनुसार विशाल लेह से श्रीनगर की ओर ट्रक में सेना का सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में मौजूद दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।विशाल की मौत की खबर मिलते ही फंगतौली में मातम छा गया। जिस घर में बच्चे के जन्म को लेकर खुशियां आने वाली थीं वहां अब शोक का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार विशाल पत्नी और परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। अब उसकी पत्नी के सामने गर्भावस्था के अंतिम दौर में पति को खोने के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई है।ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभाग से पीड़ित परिवार की मदद की मांग की है। उनका कहना है कि विशाल परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उन्होंने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने और परिवार को उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि देश की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले जवान के परिवार को हरसंभव मदद मिलनी चाहिए।