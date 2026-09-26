बटाला में मां-बेटी की हत्या: घर में मिले शव, मृतका के भाई का आरोप-जीजा ने ही किया बहन और भांजी का कत्ल

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मृतका बबली के भाई विजय ने आरोप लगाया कि उसकी बहन और भांजी की हत्या उसके जीजा जसविंदर ने की है। बटाला पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विजय के अनुसार, उसका जीजा जसविंदर पहले गांव कैरोवाल में रहता था, लेकिन कुछ समय पहले बटाला में किराए का मकान लेकर फ्रेंड कॉलोनी में रहने लगा था। परिवार के सदस्यों ने यह भी बताया कि घर में पिछले काफी समय से कलह चल रही थी।घटना की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन की पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लेकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।मौके पर थाना सिविल लाइन की पुलिस द्वारा घटना से संबंधित सबूत जुटाए जा रहे हैं और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। हत्या करने की असली वजह क्या थी, यह पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं, पुलिस इस हत्याकांड को लेकर आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है।