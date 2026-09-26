वैशाली में दोस्त ने ही युवक को मारी गोली: पहले हुआ विवाद, समझाने पर मामला शांत; कुछ देर बाद सीने में दागी गोली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना से पहले भोला महतो प्रकाश चौक के पास अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ता देख आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर घर भेज दिया। मामला शांत होने के कुछ ही देर बाद आरोपी दोस्त ने नखास स्थित एसबीआई एटीएम के पास भोला महतो को घेर लिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने भोला के सीने में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।गोली चलने की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। लोगों ने खून से लथपथ भोला महतो को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां तैनात चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। भोला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया।ये भी पढ़ें-घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे मामले की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस घटना के पीछे के विवाद और गोलीबारी के कारणों की भी जांच कर रही है।