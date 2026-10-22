पठानकोट में खूनी झड़प: बाइक और स्कूटी को लेकर हुआ था विवाद, ईंट-पत्थर चले; वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

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जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बाइक और स्कूटी को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान ईंट-पत्थरों और तेजधार हथियारों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है।घटना की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में चार से पांच लोग एक युवक पर ईंट-पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमले में युवक बुरी तरह घायल होता नजर आ रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की पूरी परिस्थितियों और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों के बयान दर्ज करने और घटनाक्रम की पड़ताल के बाद ही पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।