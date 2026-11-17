जालंधर में बस स्टैंड के पास स्थित एक बैंक के बाहर से दो युवकों द्वारा बुलेट बाइक चोरी करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। निहंग का वेश धारण किए हुए दो युवक पहले बाइक के पास घूमते हुए देखे गए। उन्होंने रैकी की और जब देखा कि बुलेट बाइक में चाबी लगी हुई है, तो एक युवक ने फोन पर बात करने का बहाना बनाया। मौका मिलते ही दोनों युवक बाइक लेकर फरार हो गए।

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पीड़ित यक्श, जो जालंधर के निवासी हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी बुलेट बाइक (नंबर पीबी08-एफएम-6630, रंग काला) पर सवार होकर बस स्टैंड के पास स्थित कोटक महिंद्रा बैंक गए थे। उन्होंने बैंक के सामने बाइक खड़ी की और अंदर चले गए, लेकिन गलती से बाइक में चाबी लगी रह गई थी। जब वह वापस लौटे तो बाइक गायब थी।यह घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे हुई। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने अपनी बाइक खड़ी करते समय चाबी बाइक में ही छोड़ दी थी। दोपहर करीब 1:15 बजे जब वह वापस लौटे तो बाइक वहां से गायब थी।पीड़ित ने आसपास काफी तलाश की और लोगों से पूछताछ की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। चोरी हुई बुलेट बाइक के अंदर उनके जरूरी कागजात भी रखे हुए थे। पीड़ित ने थाना बारादरी पुलिस को चोरी की सूचना दे दी है। पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। एसीपी सेंट्रल राजेश ठाकुर ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।