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चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी की हत्या: बेटे ने सिर में मारी गोली, सेक्टर 22 में वारदात; मां भी पुलिस कांस्टेबल

Fri, 25 Sep 2026 09:59 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 25 Sep 2026 09:59 AM IST
सार

हेड कांस्टेबल विनीत चंडीगढ़ पुलिस की लेखा शाखा में तैनात थे। शुक्रवार सुबह उनके बेटे अमन सिंह ने उनके सिर में गोली मार दी। 

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policeman murdered in Chandigarh Son shoots in head in Sector 22 mother constable
चंडीगढ़ में माैके पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ के सेक्टर 22 ए में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चंडीगढ़ पुलिस के एक हेडकांस्टेबल की उनके बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

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मृतक का नाम नितिन था, जो चंडीगढ़ पुलिस की लेखा शाखा में तैनात थे। उनके बेटे अमन सिंह ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अमन सिंह ने अपने पिता के सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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घटना की सूचना पुलिस को सुबह करीब आठ बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत सेक्टर 22 ए स्थित घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अमन सिंह 12वीं कक्षा के बाद से बेरोजगार था। आरोपी की मां भी चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। इस दुखद घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है और सभी स्तब्ध हैं।
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बेटे ने पहले गुमराह किया, फिर कबूला जुर्म
पुलिस के पहुंचने पर अमन सिंह ने पहले जांचकर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया। उसने पुलिस को बताया कि कुछ बाहरी लोगों ने उसके पिता की हत्या की है। हालांकि, पुलिस को उसकी बातों पर संदेह हुआ और उन्होंने सख्ती से पूछताछ शुरू की। गहन पूछताछ के बाद अमन सिंह ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने यह कदम क्यों उठाया।


एसएसपी कंवरदीप कौर मौके पर पहुंची
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी कंवरदीप कौर भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और जांच अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अमन सिंह से घटना के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले में सभी पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है।



 

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