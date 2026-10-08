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कांग्रेस का ब्लैक डे प्रोटेस्ट: चंडीगढ़ में ओपन हैंड मोन्यूमेंट के सामने जताएंगे विरोध, सभी नेता दिखेंगे साथ

Thu, 08 Oct 2026 10:51 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 08 Oct 2026 10:51 AM IST
सार

चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लकी ने बताया कि यह प्रदर्शन अलग अंदाज में किया जाएगा। विरोध की गंभीरता को दिखाने के लिए सभी कांग्रेस पार्षद और वरिष्ठ नेता शाम 5:30 बजे काले कपड़े पहनकर 'ओपन हैंड' पर इकट्ठा होंगे।

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Congress Black Day protest demonstration in front of Open Hand Monument in Chandigarh
कांग्रेस - फोटो : ANI Photos

विस्तार
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चंडीगढ़ आज सुखना लेक स्थित ओपन हैंड मोन्यूमेंट के सामने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने इसे ब्लैक डे प्रोटेस्ट का नाम दिया है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता और पार्षद एकजुट होंगे। 
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चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लकी ने बताया कि यह प्रदर्शन अलग अंदाज में किया जाएगा। विरोध की गंभीरता को दिखाने के लिए सभी कांग्रेस पार्षद और वरिष्ठ नेता शाम 5:30 बजे काले कपड़े पहनकर 'ओपन हैंड' पर इकट्ठा होंगे। इस मूक और प्रभावी प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएगी।
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इस प्रदर्शन को धार देने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय और स्थानीय नेतृत्व एक साथ जमीन पर उतर रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई मुख्य रूप से आल इंडिया कांग्रेस कमेटी से प्रभारी रजनी पाटिल, सचिव चेतन चौहान, विदित चौधरी के साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की मौजूद रहेंगे।
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