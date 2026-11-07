Chd-Pb Big News: पंजाब में कंप्यूटर टीचर्स का डीए बढ़ा, पीजीआई में झोटा का पोस्टमार्टम हुआ; जालंधर में हादसा

विज्ञापन

पंजाब सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 40 फीसदी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। जालंधर में सड़क पर पड़े एक सीवरेज पाइप के कारण 17 साल के किशोर की माैत हो गई। वहीं काम पर जा रहे एक बुजुर्ग साइकिल सवार को ट्रक ने कुचल दिया।