Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   BJP Reaches Out to 77 Hindu Communities Across 94 Punjab Cities Ahead of Assembly Elections

पंजाब चुनाव: सूबे की हिंदू बिरादरियों को एकजुट करने की कवायद में भाजपा, इन वोटर्स पर कांग्रेस-आप का भी फोकस

Thu, 12 Nov 2026 03:41 PM IST
Sharukh Khan मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 12 Nov 2026 03:41 PM IST
सार

भाजपा पंजाब की हिंदू बिरादरियों को एकजुट करने की कवायद में जुटी है। पंजाब के 94 शहरों में सक्रिय 77 से अधिक हिंदू बिरादरियों के प्रतिनिधियों से भाजपा ने संपर्क साधा है। हरियाणा के सीएम सैनी समेत पंजाब भाजपा के पदाधिकारियों ने चर्चा की है।

विज्ञापन
BJP Reaches Out to 77 Hindu Communities Across 94 Punjab Cities Ahead of Assembly Elections
पंजाब भाजपा की रणनीति - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं क्योंकि सूबे में पंथक मतदाताओं की तरह हिंदू मतदाता भी सियासत में बड़ा निर्णायक फैक्टर माने जाते हैं। इसके लिए भाजपा ने हिंदू बिरादरियों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने सूबे के 94 शहरों में सक्रिय 77 से अधिक हिंदू बिरादरियों के प्रतिनिधियों से संपर्क साधा है।
विज्ञापन


पार्टी सूत्र बताते हैं कि हाल ही में इन सभी प्रतिनिधियों को चंडीगढ़ स्थित एक निजी होटल में आमंत्रित किया गया था। बैठक में पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं समेत सनातनी सोच रखने वाले अन्य नेता भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उन्हें एकजुट होने का आह्वान किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी बिरादरियों के प्रतिनिधियों से रूबरू हुए थे।
विज्ञापन
Trending Videos

सूबे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित इस रणनीतिक बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया गया कि सनातनी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। संगठित होकर चलने से ही समाज आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा बिखराव की स्थिति में सामूहिक हित प्रभावित होंगे।
विज्ञापन

वक्ताओं ने पंजाब में सकारात्मक बदलाव और नवनिर्माण की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सूबे को आने वाले समय में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है। लिहाजा, सभी संगठनों को एक मंच पर एकत्र होना होगा।
 
विज्ञापन

बढ़ेगी हिंदू मतदाताओं की संख्या
हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर भाजपा पंजाब की सियासत में अपना सामाजिक आधार मजबूत करना चाहती है। प्रदेश में करीब 38 फीसदी हिंदू आबादी है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा चुनाव से पहले संभवत: जनगणना पूरी हो जाएगी।

2026 के अंत तक हिंदू आबादी का आंकड़ा 40 फीसदी तक पहुंच सकता है। ऐसे में जिन विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहां भाजपा जीत के लिए खासा जोर लगाएगी। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने हिंदू बिरादरियों को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू की है।

22 सीटों पर हिंदू मतदाताओं का प्रभाव
पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में हिंदू मतदाताओं का प्रभाव मुख्य रूप से शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में अधिक माना जाता है। करीब 22 सीटें ऐसी हैं, जहां हिंदू मतदाताओं का खासा प्रभाव है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 15 सीटें आप, पांच कांग्रेस और दो भाजपा ने जीती थीं।

दोआबा के जालंधर शहर, होशियारपुर, फगवाड़ा, मुकेरियां, दसूहा, माझा के पठानकोट, सुजानपुर, गुरदासपुर, अमृतसर शहर, बटाला और मालवा के लुधियाना शहर, अबोहर, फाजिल्का, फिरोजपुर शहर, पटियाला व राजपुरा समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं का खासा प्रभाव है।

 

हिंदू मतदाताओं से संपर्क अभियान शुरू
भाजपा ने कुछ वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हिंदू मतदाताओं से संपर्क अभियान तेज कर दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, विधायक अश्वनी शर्मा, महासचिव अनिल सरीन और विनीत जोशी जैसे नेताओं को हिंदू मतदाताओं से संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। संघ के पदाधिकारी भी इसी अभियान का हिस्सा हैं।

लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे शहरी क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। हालांकि, भाजपा की रणनीति केवल धार्मिक आधार पर लामबंदी तक सीमित नहीं है। पार्टी सिख, ओबीसी और दलित समुदायों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed