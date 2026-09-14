फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Chandigarh DC Nishant Yadav ran at altitude of 11,500 feet completing a 21.1 km half-marathon

चंडीगढ़ के डीसी ने दिया फिटनेस का संदेश: 11,500 फीट ऊंचाई पर 21.1 किलोमीटर दौड़े निशांत कुमार यादव

Mon, 14 Sep 2026 01:23 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 14 Sep 2026 01:23 PM IST
सार

चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव ने समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन पूरी की। लद्दाख मैराथन को ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चुनौतीपूर्ण दौड़ों में गिना जाता है।

विज्ञापन
Chandigarh DC Nishant Yadav ran at altitude of 11,500 feet completing a 21.1 km half-marathon
चंडीगढ़ के डीसी ने लद्दाख में पूरी की हाफ मैराथन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ फिटनेस के प्रति जागरूकता की मिसाल पेश की है। उन्होंने समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर आयोजित लद्दाख मैराथन में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन पूरी की। ऊंचाई वाले क्षेत्र में कम ऑक्सीजन, पतली हवा और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी भूभाग के बीच दौड़ पूरी करना अपने आप में कठिन उपलब्धि मानी जाती है।
विज्ञापन


लद्दाख की ऊंचाई पर सामान्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है। ऐसे में लंबे समय तक दौड़ते हुए सांस और गति को नियंत्रित रखना धावकों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र का भूगोल और मौसम भी दौड़ को और कठिन बना देता है। इन परिस्थितियों के बावजूद निशांत कुमार यादव ने लगातार दौड़ते हुए 21.1 किलोमीटर की दूरी पूरी की।
विज्ञापन


प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ फिटनेस का संदेश
उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद की व्यस्त जिम्मेदारियों के बीच मैराथन में हिस्सा लेना फिटनेस के प्रति उनकी सक्रियता को दर्शाता है। उनकी इस उपलब्धि को युवाओं और आम लोगों के लिए भी प्रेरक माना जा रहा है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यस्त दिनचर्या के बीच भी स्वास्थ्य और शारीरिक सक्रियता के लिए समय निकाला जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हासिल किया लक्ष्य
लद्दाख मैराथन को ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चुनौतीपूर्ण दौड़ों में गिना जाता है। यहां हिस्सा लेने वाले धावकों को कम ऑक्सीजन के साथ अपने शरीर को संतुलित रखते हुए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे वातावरण में 21.1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी होती है।


मैराथन पूरी करने के बाद निशांत कुमार यादव ने इसे विशेष अनुभव बताया। उन्होंने दौड़ के दौरान के अनुभव और तस्वीरें भी साझा कीं। उनकी उपलब्धि को लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, अनुशासन और फिटनेस के संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed