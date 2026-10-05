कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें: खैरा पर केस दर्ज, आप महिला नेता ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75(1)(iv), 75(3), 79, 351 और 61 के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा 67 भी लगाई गई है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और इंटरनेट मीडिया पर किए गए संबंधित पोस्ट व टिप्पणियों की जांच कर रही है।शिकायत में गायत्री बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि खैरा की ओर से की गई टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा और चरित्र को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। मामला सामने आने के बाद मोहाली साइबर क्राइम पुलिस ने संबंधित इंटरनेट मीडिया कंटेंट को भी जांच के दायरे में लिया है। पुलिस की ओर से इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स को कथित आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए नोटिस भी भेजा गया है।

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ मोहाली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला आम आदमी पार्टी की पंजाब प्रभारी/नेता गायत्री बिश्नोई की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खैरा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ऐसी पोस्ट और टिप्पणियां कीं, जिनमें गायत्री बिश्नोई के चरित्र और प्रतिष्ठा को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कही गई थीं।

एफआईआर में अलग-अलग धाराएं लगाए जाने के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित पोस्ट और टिप्पणियां किस संदर्भ में की गई थीं और उनमें इस्तेमाल सामग्री शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों के दायरे में आती है या नहीं। मामले में इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध सामग्री और शिकायत से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।



खैरा ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक

वहीं, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। खैरा का कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है। अब पुलिस की जांच में इंटरनेट मीडिया पोस्ट, शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।