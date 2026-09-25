पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को धमकी: बम से उड़ाने की काॅल से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क; पुलिस पहुंची

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सूत्रों के अनुसार, हाई कोर्ट को यह धमकी भरा कॉल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया था। कॉल के तुरंत बाद, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है।पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वाले व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस घटना के कारण हाई कोर्ट में कामकाज प्रभावित हुआ है और सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।