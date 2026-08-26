भाजपा का पंजाब चुनाव के लिए रोडमैप: इस मुद्दे पर निकालेगी विरोध यात्रा, शाह-नबीन से मांगा समय

पंजाब में नशे की समस्या के खिलाफ भाजपा एक विरोध यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सूबे के चार कोनों से शुरू की जाएगी जोकि सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस यात्रा का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कर सकते हैं। इसके लिए दोनों नेताओं से समय भी मांगा गया है। हाईकमान की मंजूरी के बाद सितंबर में इस यात्रा का शेड्यूल तय किया जाएगा।भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों पंजाब में चुनावी तैयारी के साथ-साथ उन मुद्दों की फेहरिस्त भी तैयार कर रहा है, जिन्हें सियासी फिजा में मतदाताओं के समक्ष उछाला जाना है। उन मुद्दों में नशा की समस्या सबसे बड़ी है। पंजाब में बॉर्डर पार से नशा तस्करी रुक नहीं पा रही है और इसके सेवन से सूबे की जवानी बर्बाद हो रही है।

हालांकि पंजाब सरकार ने इसके खिलाफ ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान छेड़ रखा है मगर इसके बावजूद नशा तस्करी पर लगाम नहीं कसी जा सकी है। इसी के चलते भाजपा सबसे पहले इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ आप सरकार की घेराबंदी करते हुए नशे के खिलाफ यात्रा के रूप में अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी।



भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब दौरे के दौरान पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में इस यात्रा का रोडमैप भी साझा किया। यह किसी एक जिले या मालवा/माझा/दोआबा तक सीमित कार्यक्रम नहीं होगा बल्कि पूरे पंजाब में विधानसभा क्षेत्रवार यात्राएं निकालने की योजना है।



दरअसल, भाजपा इसे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की चुनावी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बना रही है। पार्टी का लक्ष्य नशे के मुद्दे को सीधे मतदाताओं तक ले जाना और इसे चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तारीख, रूट और नेतृत्व का विस्तृत कार्यक्रम जल्द तय होगा।

