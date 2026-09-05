सुनाम में दामन बाजवा का प्रदर्शन: मंत्री अमन अरोड़ा के घर के बाहर काला झंडा लेकर पहुंची, अरोड़ा का पलटवार

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बाजवा के अचानक पहुंचने से मंत्री के आवास का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। दामन बाजवा ने पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनजीत सिंह पर अमानवीय अत्याचार किया गया। बाजवा ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन का मौलिक अधिकार देता है।उन्होंने भगवंत मान सरकार पर नशा खत्म करने के बजाय आवाज उठाने वालों को दबाने का आरोप लगाया। बाजवा ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर जेल में डाले, वे धमकी से डरने वाली नहीं हैं। इस प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रतिक्रिया दी। अमन अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां इस संवेदनशील मामले पर केवल राजनीति कर रही हैं। इस अवसर पर हरमनदेव सिंह बाजवा भी मौजूद रहे।