सुनाम में दामन बाजवा का प्रदर्शन: मंत्री अमन अरोड़ा के घर के बाहर काला झंडा लेकर पहुंची, अरोड़ा का पलटवार
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला Published by: Nivedita Updated Sat, 05 Sep 2026 01:54 PM IST
सार
दामन बाजवा ने बताया कि मोहनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के शेरों गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काला झंडा दिखाया था। उनका विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन उन पर अमानवीय अत्याचार किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने इसे सांविधानिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया।
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विस्तार
सुनाम में भाजपा जिलाध्यक्ष दामन बाजवा ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के आवास के बाहर काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सिख युवक मोहनजीत सिंह पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में किया गया। मोहनजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताया था।
बाजवा के अचानक पहुंचने से मंत्री के आवास का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। दामन बाजवा ने पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनजीत सिंह पर अमानवीय अत्याचार किया गया। बाजवा ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन का मौलिक अधिकार देता है।
उन्होंने भगवंत मान सरकार पर नशा खत्म करने के बजाय आवाज उठाने वालों को दबाने का आरोप लगाया। बाजवा ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर जेल में डाले, वे धमकी से डरने वाली नहीं हैं। इस प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रतिक्रिया दी। अमन अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां इस संवेदनशील मामले पर केवल राजनीति कर रही हैं। इस अवसर पर हरमनदेव सिंह बाजवा भी मौजूद रहे।
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बाजवा के अचानक पहुंचने से मंत्री के आवास का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। दामन बाजवा ने पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनजीत सिंह पर अमानवीय अत्याचार किया गया। बाजवा ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन का मौलिक अधिकार देता है।
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उन्होंने भगवंत मान सरकार पर नशा खत्म करने के बजाय आवाज उठाने वालों को दबाने का आरोप लगाया। बाजवा ने यह भी कहा कि सरकार चाहे तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर जेल में डाले, वे धमकी से डरने वाली नहीं हैं। इस प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रतिक्रिया दी। अमन अरोड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां इस संवेदनशील मामले पर केवल राजनीति कर रही हैं। इस अवसर पर हरमनदेव सिंह बाजवा भी मौजूद रहे।
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