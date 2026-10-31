फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   ASI caught consuming drug in Mansa scuffle with police vandalism at an AAP leader agency

मानसा में चिट्टा लेता एएसआई काबू: लोगों ने पकड़ा, पुलिस से धक्का-मुक्की; आप नेता की एजेंसी में की तोड़फोड़

Sat, 31 Oct 2026 10:02 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Sat, 31 Oct 2026 10:02 AM IST
सार

बुढलाडा के आईटीआई चौक के सार्वजनिक शौचालय में एएसआई सहजप्रीत सिंह चिट्टे का सेवन कर रहा था। लोगों ने उसे देख लिया तो वह वहां से भागने लगा। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उसकी जेब से चिट्टे की पुड़ियां मिलने का दावा भी किया।

विज्ञापन
ASI caught consuming drug in Mansa scuffle with police vandalism at an AAP leader agency
पकड़ा गया एएसआई - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब में चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई के बीच मानसा के बुढलाडा में उस समय हंगामा हो गया जब लोगों ने एक एएसआई को सार्वजनिक शौचालय में कथित तौर पर चिट्टे का सेवन करते पकड़ लिया। 
विज्ञापन


एएसआई सहजप्रीत सिंह को भीड़ से बचाने पहुंची पुलिस की लोगों से धक्का-मुक्की हुई। पुलिस उसे पास की आम आदमी पार्टी के नेता की स्कूटर एजेंसी में ले गई तो गुस्साई भीड़ ने एजेंसी और शोरूम में तोड़फोड़ कर दी। लोगों ने सड़क पर धरना लगाकर पुलिस, प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एएसआई का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
विज्ञापन


घटना शुक्रवार दोपहर बुढलाडा के आईटीआई चौक की है। लोगों के मुताबिक, चौक के सार्वजनिक शौचालय में एएसआई सहजप्रीत सिंह चिट्टे का सेवन कर रहा था। लोगों ने उसे देख लिया तो वह वहां से भागने लगा। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उसकी जेब से चिट्टे की पुड़ियां मिलने का दावा भी किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एएसआई को लोगों के बीच से निकालने लगी। इस दौरान पुलिसकर्मियों और भीड़ के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की हुई। इसमें कुछ लोगों को चोटें लगने की भी बात सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस एएसआई को बचाकर आईटीआई चौक स्थित स्कूटर एजेंसी में ले गई। यह एजेंसी आम आदमी पार्टी के बुढलाडा मार्केट कमेटी चेयरमैन सतीश सिंगला की है। पुलिस को एएसआई को वहां ले जाते देख भीड़ भड़क गई और एजेंसी व शोरूम में तोड़फोड़ कर दी। बाद में पुलिस एएसआई को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालकर ले गई। लोगों ने आरोप लगाया कि युवाओं को चिट्टे से बचाने की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस का कर्मचारी खुद नशा करते पकड़ा गया, लेकिन पुलिस उसे बचाने में जुटी रही।

डोप टेस्ट पॉजिटिव, केस दर्ज
एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सहजप्रीत सिंह को झोटा हत्याकांड के बाद जहानखेला से विशेष ड्यूटी पर मानसा में तैनात किया गया था। नशा करने की शिकायत पर उसका डोप टेस्ट कराया गया, जो पॉजिटिव आया है। उसके खिलाफ थाना सिटी बुढलाडा में केस दर्ज किया गया है। यह भी जांच की जाएगी कि वह नशा कहां से लाया और कब से इसका सेवन कर रहा था। एसपी ने स्पष्ट किया कि एएसआई से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।


उधर, सतीश सिंगला ने कहा कि एजेंसी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। भीड़ ने उनके शोरूम में तोड़फोड़ की है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed