अकाली दल का मान दंपती पर आरोप: पांच करोड़ की रिश्वत ली, सीबीआई जांच की मांग; 5 सितंबर को प्रदर्शन

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस मामले में दुष्कर्मी और उसे बचाने वाले एक तरफ हैं। दूसरी तरफ पीड़ित लड़कियां हैं। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी इस संबंध में सभी सबूत राज्यपाल को सौंपेगी। अकाली दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने आरोपी को बचाने के लिए पांच करोड़ रुपये की रिश्वत ली।अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि एक मामला रेप की दो पीड़ितों से जुड़ा है, जिन्हें कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये दिए गए और मामला सुलझा लिया गया। रेप केस का आरोपी बाद में विदेश चला गया। यह बहुत गंभीर मामला है।दूसरा मुद्दा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन बार-बार भेजे गए पत्रों से जुड़ा है जिनमें मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। जहां तक रेप केस की बात है, तो उन दो लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री की पत्नी पर बहुत गंभीर आरोप हैं। शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी सभी महिलाएं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई में, पांच सितंबर को चंडीगढ़ में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगी। वे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगी और उनके इस्तीफे की मांग करेंगी।