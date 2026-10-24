Amritsar News: मतदान केंद्रों पर संवेदनशीलता की स्थिति जांची

गुरदासपुर। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए नागरिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी-सह-जिला चुनाव अधिकारी आदित्य उप्पल ने की।जिलाधिकारी ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर संवेदनशीलता की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कमजोरी नक्शा और संवेदनशील मतदान केंद्र बनाने की प्रक्रिया को बारीकी से लागू करने के निर्देश दिए। इस काम की समीक्षा के लिए जल्द ही एक और बैठक की जाएगी। जिला चुनाव तंत्र मतदाताओं को बिना किसी डर या दबाव के मतदान का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आदित्य, पुलिस अधीक्षक मेहताब सिंह गिल, अतिरिक्त जिलाधिकारी गुरसिमरन सिंह ढिल्लों और उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।