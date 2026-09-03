अमृतसर में दो तस्कर गिरफ्तार: हथियार बरामद, सोशल मीडिया से विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे दोनों

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए विदेश में बैठे हथियार तस्करों के संपर्क में थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी विदेश से आने वाली विदेशी निर्मित अवैध हथियारों की खेप हासिल करने के बाद उसे पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे।पुलिस ने थाना इस्लामाबाद में आरोपियों पर केस दर्ज किया है। हथियारों की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि हथियारों की खेप पंजाब में किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। जांच में पुलिस आरोपियों के विदेशी तस्करों से संपर्क और संभावित सीमा पार कनेक्शन को भी खंगाल रही है। साथ ही हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।