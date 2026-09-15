Amritsar News: मोबाइल छीनकर भाग रहे तीन युवक पकड़े
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Tue, 15 Sep 2026 06:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। पुतलीघर रेलवे वर्कशॉप के बाहर एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग रहे तीन युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने उनकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों की बाइक भी जब्त कर ली है।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान हर्ष, बलजीत सिंह और लव के रूप में हुई है। ये तीनों छतीविंड इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, युवकों ने पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से मोबाइल छीना था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि पिछली वारदात का पता चल सके।
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अमृतसर। पुतलीघर रेलवे वर्कशॉप के बाहर एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग रहे तीन युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने उनकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों की बाइक भी जब्त कर ली है।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान हर्ष, बलजीत सिंह और लव के रूप में हुई है। ये तीनों छतीविंड इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, युवकों ने पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से मोबाइल छीना था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि पिछली वारदात का पता चल सके।
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