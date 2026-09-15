Amritsar News: आठ तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हेरोइन और हथियार किए बरामद

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संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। जिला शहरी पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े तीन नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। उनके कब्जे से 9.549 किलो हेरोइन और 5.459 किलो अफीम बरामद हुई है।पुलिस नेेएक .30 बोर पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। वे ड्रोन के जरिये सीमा पार से नशे और हथियारों की खेप प्राप्त करते थे फिर इसे राज्य के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि गुप्त सूचना पर तीन ऑपरेशन चलाए गए। सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।तीन अलग-अलग कार्रवाईपहली कार्रवाई में राजिंदर सिंह को पिस्तौल के साथ पकड़ा गया। उसके साथी विनय से 4.2 किलो और प्रदीप सिंह से 1.2 किलो अफीम मिली। दूसरी कार्रवाई में करण सिंह उर्फ करण को सात किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उसके बाद नवनीत उर्फ कीड़ा और जशनदीप सिंह उर्फ धुन्नी भी पकड़े गए। तीसरी कार्रवाई में बलजिंदर सिंह और अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत से 2.5 किलो हेरोइन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई।- फोटो - 11