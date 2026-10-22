फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   SGPC provides Rs 5 lakh each to four youths injured in the fight against drug abuse

Amritsar News: नशे के खिलाफ संघर्ष में घायल चार युवकों को एसजीपीसी ने दिए पांच-पांच लाख रुपये

Thu, 22 Oct 2026 10:29 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 22 Oct 2026 10:29 PM IST
विज्ञापन
SGPC provides Rs 5 lakh each to four youths injured in the fight against drug abuse
परविंदर सिंह झोटा के साथ घायल हुए युवकों को सौंपी आर्थिक सहायता
विज्ञापन

ज्ञानी टेक सिंह बोले - नशा तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं के साथ खड़ी है शिरोमणि कमेटी
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। एसजीपीसी ने नशे के खिलाफ संघर्ष में घायल हुए चार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रत्येक युवक को पांच-पांच लाख रुपये के चेक दिए गए। यह सहायता वीरवार को तख्त श्री दमदमा साहिब में सौंपी गई।
तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी टेक सिंह, एसजीपीसी अंतरिम कमेटी के सदस्य गुरप्रीत सिंह झब्बर और उप सचिव आजाददीप सिंह ने घायल युवकों से मुलाकात की। उन्होंने सहायता राशि के चेक सौंपे। इस दौरान परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह भी मौजूद थे। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पहले ही घायल युवकों के इलाज और आर्थिक सहायता का एलान किया था। इसी एलान के तहत यह राशि दी गई। ज्ञानी टेक सिंह ने कहा कि युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा का बलिदान पूरी कौम के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष को समय की जरूरत बताया।
विज्ञापन

एसजीपीसी का समर्थन
ज्ञानी टेक सिंह ने कहा कि एसजीपीसी दुख की इस घड़ी में घायल युवकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घायल युवकों के जल्द स्वस्थ होने की अरदास की। उन्होंने यह भी कहा कि परविंदर सिंह झोटा का बलिदान नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed