Amritsar News: पुलिस ने दो तस्करों को हेरोइन सहित दबोचा

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गुरदासपुर। जिला पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। थाना दीनानगर से एएसआई रविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, इसी दौरान झरोली निवासी मदन लाल को दस ग्राम हेरोइन और एक हजार रुपए की ड्रग मनी के साथ पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर थाना पुराना शाला के एएसआई चंचल सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तभी जंगला भवानी निवासी मंगल सिंह को चार ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया।



संवाद न्यूज एजेंसी