अमृतसर में पुलिस-शूटरों की मुठभेड़: केशव शिवाला गैंग के तीन शूटर घायल, गैंग नेटवर्क की जांच जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमृतसर Published by: विकास कुमार Updated Fri, 25 Sep 2026 11:13 PM IST
सार
मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।
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विस्तार
पंजाब के अमृतसर स्थित छेहरटा इलाके में पुलिस और केशव शिवाला गैंग से जुड़े शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई में तीन शूटर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं।
मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इसी दौरान पुलिस और शूटरों के बीच फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में तीन आरोपी घायल हुए हैं।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों से हथियार बरामद किए गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी किन आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं और उनके नेटवर्क से कौन-कौन लोग जुड़े हैं।
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मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इसी दौरान पुलिस और शूटरों के बीच फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में तीन आरोपी घायल हुए हैं।
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पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों से हथियार बरामद किए गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी किन आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं और उनके नेटवर्क से कौन-कौन लोग जुड़े हैं।
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