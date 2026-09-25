Amritsar News: ड्रोन द्वारा गिराया पिस्टल बरामद

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श्री खडूर साहिब। वीरवार रात खालड़ा क्षेत्र में ड्रोन देखा गया। सुबह बीएसएफ ने राजोके वां तारा सिंह क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। बीओपी बाबा पीर के पास एक पीले पैकेट से 30 बोर का पिस्टल और एक मैगजीन मिली। अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी