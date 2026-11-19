गुरदासपुर। जिला शिक्षा विभाग में वीरवार को परमजीत ने जिला शिक्षा अधिकारी (स) गुरदासपुर का कार्यभार संभाला। यह बदलाव राजेश कुमार शर्मा के अमृतसर तबादले के बाद हुआ।परमजीत पहले जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) थीं। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद परमजीत ने कहा कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही।