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अमृतसर। शारजाह से अमृतसर पहुंचे दो युवकों को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। उनके मोबाइल फोन में नशे से संबंधित संदिग्ध फोटो और वीडियो मिले हैं। इमिग्रेशन जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई।इन फोटो-वीडियो के आधार पर दोनों युवकों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के हवाले किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। हालांकि, उनके बैग से लेन-देन के हिसाब-किताब वाली एक डायरी मिली है। इससे जांच का दायरा बढ़ गया है। 17 नवंबर की रात इंडिगो की उड़ान संख्या 6 ई-1428 श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी। यात्रियों की इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान अधिकारियों को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ था।एनसीबी करेगी जांचदोनों युवकों की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष बताई जा रही है। इनमें से एक फरीदकोट और दूसरा लुधियाना का रहने वाला है। इमिग्रेशन और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से उनसे पूछताछ की थी। अधिकारियों ने उनके मोबाइल और बरामद डायरी समेत उन्हें एनसीबी को सौंप दिया है। अब एनसीबी मोबाइल में मिले फोटो-वीडियो और डायरी में दर्ज लेन-देन के विवरण की जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि दोनों का नशा तस्करी के किसी नेटवर्क से संबंध है या नहीं।