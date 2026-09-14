दुर्गियाना मंदिर के गेट से चांदी की परत कर रहा था चोरी: श्रद्धालुओं ने पुलिस को सौंपा आरोपी, पेचकस भी बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Mon, 14 Sep 2026 08:39 AM IST
सार
आरोपी दुर्गियाना मंदिर के गेट पर लगी चांदी की परत को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं की उस पर नजर पड़ गई। श्रद्धालुओं ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी।
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विस्तार
अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के गेट पर लगी चांदी की परत चोरी करने पहुंचे एक व्यक्ति को श्रद्धालुओं ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के कब्जे से एक पेचकस भी बरामद हुआ है। जिससे वह चांदी उतारने की कोशिश कर रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह मंदिर के गेट से निकली गई चांदी की परत कहां ओर किसको बेच कर आया है। उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी दुर्गियाना मंदिर के गेट पर लगी चांदी की परत को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं की उस पर नजर पड़ गई। श्रद्धालुओं ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई।
इससे पहले मंदिर के गेट से करीब 400 ग्राम चांदी चोरी होने की शिकायत भी पुलिस के पास पहुंची थी। अब आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बरामद चांदी और पहले हुई चोरी के बीच कोई संबंध है या नहीं।
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मंदिर प्रबंधन भी अपने स्तर पर गेट और आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की मंदिर में आने-जाने की गतिविधियों और उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की जानकारी जुटा रही है।
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जानकारी के मुताबिक, आरोपी दुर्गियाना मंदिर के गेट पर लगी चांदी की परत को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं की उस पर नजर पड़ गई। श्रद्धालुओं ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ ले गई।
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इससे पहले मंदिर के गेट से करीब 400 ग्राम चांदी चोरी होने की शिकायत भी पुलिस के पास पहुंची थी। अब आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बरामद चांदी और पहले हुई चोरी के बीच कोई संबंध है या नहीं।
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मंदिर प्रबंधन भी अपने स्तर पर गेट और आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रहा है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की मंदिर में आने-जाने की गतिविधियों और उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की जानकारी जुटा रही है।