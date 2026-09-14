फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Bike crashes into concrete-pouring machine parked on the road; father of two die

Amritsar News: सड़क पर खड़ी लैंटर मशीन से टकराई बाइक, दो बच्चों के पिता की मौत

Mon, 14 Sep 2026 06:06 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 14 Sep 2026 06:06 PM IST
विज्ञापन
Bike crashes into concrete-pouring machine parked on the road; father of two die
काम से घर लौट रहा था बिक्रमजीत सिंह, कुकड़ावाला के पास हुआ हादसा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

अमृतसर। कस्बा राजासांसी के कुकड़ावाला के पास एक सड़क हादसे में बाइक चालक बिक्रमजीत सिंह की मौत हो गई। वह लैंटर डालने वाली मशीन से टकरा गए थे। यह घटना रविवार रात को हुई जब बिक्रमजीत अपने काम से घर लौट रहे थे।

उनके सहकर्मी सुखबीर सिंह और अंग्रेज सिंह ने बताया कि अंधेरा था इस कारण सड़क पर खड़ी मशीन दिखाई नहीं दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बिक्रमजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वह सड़क पर गिरे पड़े थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बिक्रमजीत को मृत घोषित कर दिया। बिक्रमजीत सिंह दो बच्चों के पिता थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed