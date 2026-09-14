Amritsar News: दो घरों से लाखों की नकदी और जेवर चोरी

अमृतसर। गांव भोरसी ब्राह्मणा में चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाया। इन वारदात में करीब 25 लाख रुपये के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया।सुबह जब परिवार के सदस्य जागे, तो उन्होंने कमरों में अलमारियां खुली पाईं। सामान भी बिखरा पड़ा था। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके का जायजा लिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जस्सा सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके घर से लगभग 15 तोले सोने के जेवर और 70 हजार रुपये चोरी हुए। इसी दौरान पता चला कि गांव के निर्मल सिंह के घर में भी चोरी हुई थी। उनके घर से साढ़े तीन तोले सोना, 27 हजार रुपये नकद और तीन घड़ियां चोरी हुईं। पुलिस ने दोनों वारदात को लेकर बीएनएस की धारा 305 और 331(4) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह ने बताया कि जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा।