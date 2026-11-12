अमृतसर: कबड्डी खिलाड़ी अमृतपाल सिंह अंबा सुरसिंह वारिस पंजाब दे में शामिल, पार्टी नेताओं ने किया स्वागत

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इस मौके पर पार्टी की मुख्य पांच सदस्यीय कमेटी के सदस्य भाई हरभजन सिंह तुड़ और भाई अमरजीत सिंह वन्नचिड़ी, पार्लियामेंट्री बोर्ड एवं तालमेल कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह अगवान और प्रगत सिंह संधू मौजूद रहे।पार्टी नेताओं ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और युवाओं का संगठन से जुड़ना पार्टी की नीतियों के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अकाली दल वारिस पंजाब दे का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि पंजाब के अधिकारों, पंजाबी पहचान, युवाओं के भविष्य, नशे के खात्मे, पानी की रक्षा और इंसाफ के मुद्दों पर आवाज बुलंद करना है।उन्होंने कहा कि पंजाब के युवा अब परंपरागत राजनीति से बाहर निकलकर पंजाब के हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीतिक सोच के साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर पंजाब के मुद्दों के लिए संघर्ष करेगी।पार्टी में शामिल हुए अमृतपाल सिंह अंबा सुरसिंह ने कहा कि वह पंजाब के अधिकारों और तरक्की के लिए पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर संगठन में शामिल हुए हैं। पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। उनके साथ शामिल हुए युवाओं ने भी पार्टी को मजबूत करने और पंजाब के अधिकारों की आवाज घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया।इस मौके पर एडवोकेट हरजोत सिंह मान, अमनदीप सिंह डड्डूआणा, शमशेर सिंह पधरी, बापू दया सिंह, नरेंद्र सिंह कलसियां, प्रगत सिंह मीरांकोट, महिंदरपाल सिंह तुंग, भीम सिंह, अमृतपाल सिंह छीना, मनजीत सिंह नवांपिंड और दिलशेर सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।