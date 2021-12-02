Amritsar News: जगदीश झींडा ने ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की मांग की

संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा शनिवार को श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। उन्होंने जत्थेदार को पत्र सौंपकर देशभर के गुरुद्वारों के लिए ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की मांग की।पत्र में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में गुरुद्वारों के प्रबंधन और प्रशासन हेतु अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं इसलिए एक समान और पारदर्शी कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। झींडा ने कहा कि एक्ट बनाने से पहले सिख धार्मिक संस्थाओं, समुदाय प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श हो। कानूनी विशेषज्ञों और संबंधित राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाना चाहिए। सिख धार्मिक संगठनों को कानून बनाने की प्रक्रिया में अपने सुझाव देने का अवसर मिलना चाहिए। पत्र में इस विषय को आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की अपील की गई है। यह कदम सिख समुदाय के व्यापक हित में आवश्यक बताया गया है।