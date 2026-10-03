Amritsar News: भाजपा ने अमृतसर में 2027 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर बैठकें शुरू कीं

अमृतसर। भाजपा ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अमृतसर के पांच विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक बैठकें शुरू की हैं। इनका लक्ष्य संगठन को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है।भाजपा के अमृतसर जिलाध्यक्ष सलील कपूर ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती और जनसेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कपूर ने कार्यकर्ताओं से लोगों से संपर्क बढ़ाने, उनकी समस्याओं को समझने और जनसेवा में सक्रिय रहने का आह्वान किया। पार्टी बूथ स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। इनमें मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को आगामी गतिविधियों और जिम्मेदारियों के दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।