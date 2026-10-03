'सज्जन कुमार के घर जाना गलत था': अकाल तख्त के सामने भाजपा सांसद रामवीर बिधूड़ी ने मांगी माफी, सौंपा माफीनामा

सौंपा माफी पत्र

बिधूड़ी ने श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज से मुलाकात की। उन्होंने अपना माफी पत्र सौंपा और अपना पक्ष रखा। सांसद ने इससे पहले 5 सितंबर, 2026 को लिखित रूप से क्षमायाचना भेजी थी। शुक्रवार को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक होकर माफी मांगी। अपनी क्षमायाचना में बिधूड़ी ने कहा कि वह सज्जन कुमार के सिख कत्लेआम में दोषी होने के कारण हमेशा उनके विरोध में बोलते रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि सिख कत्लेआम में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति के घर अफसोस के लिए जाना गलत था।