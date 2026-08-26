फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   ISI associate arrested in Amritsar used to send photos videos of Army installations

अमृतसर से आईएसआई का सहायक गिरफ्तार: सेना के ठिकानों की फोटो-वीडियो भेजता था चंदनदीप, जेल से आया था संपर्क में

Wed, 26 Aug 2026 11:35 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Wed, 26 Aug 2026 11:35 AM IST
सार

आरोपी चंदनदीप सिंह के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और करीब एक साल पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद उसने फिर हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया और आईएसआई के संपर्क में आकर कथित तौर पर जासूसी करने लगा।

विज्ञापन
ISI associate arrested in Amritsar used to send photos videos of Army installations
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय सेना के ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने चंदनदीप सिंह निवासी सराय अमानत खां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल का डाटा खंगालने पर सेना के खासा, ब्यास, पठानकोट, रमदास और खेमकरण स्थित ठिकानों के फोटो और वीडियो आईएसआई को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
विज्ञापन


चंदनदीप के दो साथियों अरमान सिंह और सन्नी को कुछ दिन पहले पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चंदनदीप को पकड़ा। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और करीब एक साल पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद उसने फिर हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया और आईएसआई के संपर्क में आकर कथित तौर पर जासूसी करने लगा।
विज्ञापन


जेल में हुई मुलाकात फिर आईएसआई हैंडलर से संपर्क
पुलिस के अनुसार चंदनदीप की अरमान और सन्नी से मुलाकात जेल में हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने उसका संपर्क आईएसआई हैंडलर से करवाया। इसके बाद चंदनदीप विभिन्न स्थानों पर सेना के ठिकानों की फोटो और वीडियो बनाकर भेजने लगा। इसके बदले उसे मोटी रकम मिलने की बात सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विदेशी खातों से रकम आने की जांच
पुलिस को पता चला है कि आरोपी को मिलने वाली रकम विभिन्न विदेशी खातों से भेजी जाती थी। पुलिस अब इन खातों की जानकारी जुटा रही है। जांच में कुछ अन्य साथियों की पहचान भी हुई है। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed