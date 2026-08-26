अमृतसर से आईएसआई का सहायक गिरफ्तार: सेना के ठिकानों की फोटो-वीडियो भेजता था चंदनदीप, जेल से आया था संपर्क में

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चंदनदीप के दो साथियों अरमान सिंह और सन्नी को कुछ दिन पहले पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने चंदनदीप को पकड़ा। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और करीब एक साल पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था। बाहर आने के बाद उसने फिर हेरोइन का धंधा शुरू कर दिया और आईएसआई के संपर्क में आकर कथित तौर पर जासूसी करने लगा।पुलिस के अनुसार चंदनदीप की अरमान और सन्नी से मुलाकात जेल में हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने उसका संपर्क आईएसआई हैंडलर से करवाया। इसके बाद चंदनदीप विभिन्न स्थानों पर सेना के ठिकानों की फोटो और वीडियो बनाकर भेजने लगा। इसके बदले उसे मोटी रकम मिलने की बात सामने आई है।पुलिस को पता चला है कि आरोपी को मिलने वाली रकम विभिन्न विदेशी खातों से भेजी जाती थी। पुलिस अब इन खातों की जानकारी जुटा रही है। जांच में कुछ अन्य साथियों की पहचान भी हुई है। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।