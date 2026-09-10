{"_id":"6aa2e592d6894db88d044ba3","slug":"father-in-law-strangles-daughter-in-law-to-death-arrested-amritsar-news-c-75-1-trn1001-101281-2026-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amritsar News: ससुर ने गला घोंटकर की बहू की हत्या, गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Amritsar News: ससुर ने गला घोंटकर की बहू की हत्या, गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 10 Sep 2026 10:44 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

