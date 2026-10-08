Amritsar News: ताश खेलने से रोकने पर हथियारों से बुजुर्ग पर हमला, जख्मी

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गुरदासपुर। गांव नडाला में कुछ लोगों ने ताश खेलने से रोकने पर दस्ती हथियारों से हमला कर बुजुर्ग को जख्मी कर दिया। थाना पुराना शाला की पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।शिकायकर्ता गुरविंदरजीत सिंह निवासी नडाला ने बताया कि वह अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम के लिए जा रहा था। विक्की मसीह के घर के पास पहुंचने पर आरोपी ताश खेल रहे थे। उसने आरोपियों को ताश खेलने से रोका तो उन्होंने दस्ती हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपी पप्पी टंद, दीपू और सन्नी निवासी नडाला के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरु कर दी है।