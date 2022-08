अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता: जग्गू भगवानपुरिया के छह गुर्गों को दबोचा, हथियार, हेरोइन व ड्रग मनी बरामद

अमृतसर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के छह गुर्गों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। तीन थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 दिन की कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन गैंगस्टरों से पांच देसी पिस्तौल, डेढ़ किलो हेरोइन और नौ लाख रुपये की ड्रग मनी मिली है।

Amritsar, Punjab | Police arrested 3 shooters & 3 drug smugglers of Jaggu Bhagwanpuria group & seized 5 arms, 1.5 kg Heroin, Rs 9 lakhs drug money. 3 possible murders & 2 armed robberies were averted with the arrests.2 members of the gang were arrested earlier: Swapan Sharma, SSP pic.twitter.com/zHFezzNFOy