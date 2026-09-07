बिहार: गली में तेज बाइक चलाने पर मारी गोली, नाबालिग युवक की हालत गंभीर; दूसरे का सिर फटा

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रोहतास जिले में बीती रात दोहरे हत्याकांड के चंद घंटों बाद हीं एक बार फिर अपराधियों ने एक नाबालिग युवक को गोली मार दी। हालांकि इस घटना में नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ले की बताई जाती है, जहां घायल युवक की पहचान तकिया निवासी मोची पासवान के लगभग 16 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार के रूप में हुई है।