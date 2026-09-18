अमृतसर में चौकी से 50 कदम दूरी पर युवक की हत्या: सब्जी लेने निकला था साहिल, दो साल पहले हुई थी शादी

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जानकारी के अनुसार साहिल घर से सब्जी लेने के लिए निकला था। इसी दौरान एक्टिवा पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोली साहिल के सीने के पास लगी। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी एक्टिवा से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी।परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो साहिल गंभीर हालत में पड़ा था। उसे तत्काल अमनदीप अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साहिल जोमैटो में डिलीवरी का काम करता था। उसकी करीब दो साल पहले शादी हुई थी और उसका एक साल का बच्चा भी है।साहिल के पिता मुख्तियार सिंह ने बताया कि उनके बेटे की किसी से रंजिश या विवाद नहीं था। उन्हें भी किसी झगड़े की जानकारी नहीं थी।घटना की सूचना मिलते ही इस्लामाबाद थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है।