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Amritsar News: झंडेर में स्कॉर्पियो सवार युवक पर हमला, गोली से घायल

Thu, 15 Oct 2026 06:38 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 15 Oct 2026 06:38 PM IST
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A Scorpio rider was attacked in Jhander, and was injured by a bullet
नया पिंड नहर के पास रास्ता रोककर की फायरिंग, हमलावरों ने 25 से 30 राउंड फायर किए
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। 13 अक्तूबर देर रात झंडेर क्षेत्र में नया पिंड नहर के पास एक स्कॉर्पियो सवार युवक पर हमला हुआ। हमलावरों ने रास्ता रोककर मारपीट व ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में युवक की कमर में गोली लगी।

घायल होने के बावजूद वह खुद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। परिजनों ने उसे अमृतसर के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल पहुंचाया। युवक अमृतसर जा रहा था जब 2-3 गाड़ियों में सवार लोगों ने उसे रोका। हमलावरों में हैप्पी माहल, मन्ना, राजकरण, गुरजीत सिंह खेहरा, करम सिंह सहित 10-12 अन्य साथी थे। युवक के भागने पर हमलावरों ने पीछे से करीब 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं। थाना झंडेर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने हैप्पी माहल समेत 6 नामजद व 10-12 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है।
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