फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   A case has been filed against a farmer for burning stubble in the fields

Amritsar News: खेतों में पराली जलाने के आरोप में किसान के खिलाफ मामला दर्ज

Wed, 04 Nov 2026 07:30 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 04 Nov 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
A case has been filed against a farmer for burning stubble in the fields
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरदासपुर। थाना कलानौर की पुलिस ने खेतों में धान की पराली जलाने के आरोप में एक किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में क्लस्टर स्टबल बर्निंग अधिकारी केवल कृष्ण ने बताया कि सैटेलाइट से मिली लोकेशन के आधार पर खेतों में पराली जलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ संबंधित खेतों का दौरा किया। मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पाया गया कि किसान जोगिंदर सिंह ने अपने खेतों में धान की पराली को आग लगा रखी थी। पुलिस ने किसान जोगिंदर सिंह के खिलाफ डीसी के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed