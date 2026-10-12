काशी में करणी सेना का प्रदर्शन: यूजीसी कानून रोलबैक की मांग पर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, 80 पुलिस के हिरासत में

1 of 5 प्रदर्शन करते करणी सेना के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Trending Videos

2 of 5 प्रदर्शन करते करणी सेना के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

सुबह 11 बजे भोजूबीर चौराहे से जुलूस पैदल ही मुख्यालय पहुंचा। सर्किट हाउस के सामने कैंट एसीपी प्रज्ञा पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। पुलिस ने उन्हें ज्ञापन देकर वापस जाने के लिए कहा।

3 of 5 प्रदर्शन करते करणी सेना के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

इस पर कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को हिरासत में लेने के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस में नोकझोंक हुई। इस दौरान नारेबाजी भी की।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 प्रदर्शन करते करणी सेना के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

पुलिस ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को गोमती जोन के विभिन्न थानों में भेजा। करीब आधे घंटे तक मुख्यालय पर हलचल मची रही। पुलिस ने देर रात कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया।

विज्ञापन

5 of 5 प्रदर्शन करते करणी सेना के कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

उधर, करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के कारण जिला मुख्यालय पर काशी और वरुणा जोन के 10 थानों की फोर्स तैनात रहीं। सुबह से ही मुख्यालय छावनी में तब्दील रहा। धरना-प्रदर्शन की वजह से दोपहर में गिलट बाजार-अर्दली बाजार, भोजूबीर-कचहरी, जेपी मेहता, पुलिस लाइन चौराहा मार्ग पर जाम जैसी स्थिति रही।