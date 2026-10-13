पीलीभीत तिहरा हत्याकांड: परिजन बोले- आरोपियों का एनकाउंटर हो, घरों पर चले बुलडोजर; हाईवे किया जाम

1 of 6 अमरिया में तीन लोगों की हत्या से आक्रोश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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पीलीभीत के अमरिया कस्बे में रामलीला मेला कमेटी के विवाद में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने मंगलवार दोपहर हरिद्वार हाईवे पर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपियों का एनकाउंटर करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। बाद में अपर पुलिस अधीक्षक ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सोमवार रात हुए तिहरे हत्याकांड के बाद कस्बे में तनाव की स्थिति है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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2 of 6 हाईवे पर वाहन रोकते मृतकों के परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

थाना प्रभारी से हुई नोकझोंक

दोपहर करीब 3:30 बजे बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष थाने जाने वाले मोड़ पर जमा हो गए थे। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान थाना प्रभारी अमित सिंह की पीड़ित परिवार के लोगों से नोकझोंक भी हुई। मामला बढ़ता देख अपर पुलिस अधीक्षक हिमांशु गौरव मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुलवाया गया। आक्रोशित लोग अपने घरों को लौट गए।

3 of 6 गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हाईवे पर जाम से यातायात बाधित

पीड़ित परिवार की महिलाओं और पुरुषों के सड़क पर उतरने से हरिद्वार हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 15 मिनट तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान कुछ आक्रोशित महिलाओं ने वाहनों को घेर लिया और उन्हें थपथपाना शुरू कर दिया। इससे वाहन सवार राहगीरों में दहशत फैल गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं को मार्ग से हटाया। इसके बाद यातायात को सुचारु किया जा सका।



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4 of 6 अमरिया में खड़े पुलिस-पीएसी के वाहन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अमरिया कस्बे में पुलिस का कड़ा पहरा

तीन लोगों की हत्या के बाद अमरिया कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को एहतियात के तौर पर पीलीभीत समेत तीन जिलों का पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतकों और आरोपियों के घरों के बाहर पुलिस का पहरा है। मुख्य मार्ग पर करीब सौ मीटर के दायरे में दोनों पक्षों के घर होने के कारण पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। कस्बे के बाजार में कुछ दुकानें बंद रहीं, जबकि पुलिसकर्मी अलग-अलग टुकड़ियों में तैनात होकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

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5 of 6 मृतकों के फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी