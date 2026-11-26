घर से हंसते-खेलते निकले बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहे परिवारों को बुधवार को उनके शव मिले तो हर आंख नम हो गई। कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे ने दो परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। मन्नतों के बाद पैदा हुआ रजिउल्ला (16) का 25 नवंबर को जन्मदिन था। इसी दिन अंतिम विदाई देते घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
चार बच्चों की मौत: जिस दिन 17वां जन्मदिन, उसी दिन घर पहुंचा रजिउल्ला का शव; शादी के 17 साल बाद हुआ था जन्म
संवाद न्यूज एजेंसी, पइंसा(कौशाम्बी Published by: विकास कुमार Updated Thu, 26 Nov 2026 01:25 PM IST
सार
कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से स्कूल बस में सवार चार बच्चों की मौत हो गई। बुधवार को कौशाम्बी के आर्यन और रजिउल्ला को अंतिम विदाई दी गई। शादी के 17 साल बाद जन्मे रजिउल्ला का 25 नवंबर को 17वां जन्मदिन था। वहीं आर्यन इंजीनियर बनना चाहता था। दोनों परिवारों में मातम पसरा है।
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