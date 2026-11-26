1 of 4 कन्नौज एक्सप्रेसवे पर चार बच्चों की मौत - फोटो : अमर उजाला







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घर से हंसते-खेलते निकले बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहे परिवारों को बुधवार को उनके शव मिले तो हर आंख नम हो गई। कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे ने दो परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। मन्नतों के बाद पैदा हुआ रजिउल्ला (16) का 25 नवंबर को जन्मदिन था। इसी दिन अंतिम विदाई देते घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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2 of 4 Kannauj Road Accident - फोटो : amar ujala

खड़ी स्कूल बस में ट्रक ने मारी टक्कर

सिराथू के अफजलपुरवारी गांव स्थित ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर गए थे। मंगलवार सुबह कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बच्चों की बस खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कौशाम्बी के आर्यन चौरसिया और रजिउल्ला समेत चार बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 30 बच्चे घायल हो गए। बुधवार को दोनों बच्चों के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित शामिल हुए। पइंसा कोतवाली प्रभारी दिलीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

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शादी के 17 साल बाद हुआ था रजिउल्लाह का जन्म

रजिउल्ला शमी उल्ला का इकलौता बेटा था। वह कक्षा दस का छात्र था। शमी किसानी करते हैं, उनकी पत्नी गुलशन बानो शिक्षामित्र हैं। शादी के करीब 17 साल बाद रजिउल्ला का जन्म हुआ था। परिवार का बेहद लाडला था। बुधवार यानी 25 नवंबर को उसका 17वां जन्मदिन था। लेकिन जिस घर में बेटे के जन्मदिन की तैयारियां होनी थीं, वहां उसे अंतिम विदाई दी गई।

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